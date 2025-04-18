Одесская область была под комбинированной атакой РФ: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

Около 21:50 в регионе был объявлен сигнал воздушной тревоги. Сначала Воздушные силы предупредили об одной скоростной цели в направлении Одессы, а через несколько минут о еще одной курсом на город Татарбунары.

Уже в 21:58 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического обстрела с юга.

Мониторинговые каналы заявляют, что россияне устроили комбинированную атаку на регион. Незадолго до этого сообщалось, что россияне вывели в море ожин подводный ракетоноситель.

По состоянию на 22:30 официально не сообщалось о последствиях обстрелов и есть ли пострадавшие.

Обстрелы Одессы

Напомним, в ночь на 16 апреля, российские ударные дроны повредили гражданскую инфраструктуру, жилые дома и складские помещения в городе Одесса.

Тогда в Одессе в результате удара дрона, вспыхнули пожары по нескольким адресам - горели жилые дома, повреждены складские здания.

Также в воскресенье вечером, 13 апреля, в Одессе раздались звуки взрывов на фоне вражеской атаки с использованием ударных дронов. Позже глава ОВА Кипер уточнил, что в результате атаки "Шахедов" в Одессе пострадали пять человек.