Одесская область была под комбинированной атакой РФ: что известно
Российская армия вечером пятницы, 18 апреля, нанесла комбинированный удар по Одесской области. Россияне применили баллистику и крылатые ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.
Около 21:50 в регионе был объявлен сигнал воздушной тревоги. Сначала Воздушные силы предупредили об одной скоростной цели в направлении Одессы, а через несколько минут о еще одной курсом на город Татарбунары.
Уже в 21:58 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического обстрела с юга.
Мониторинговые каналы заявляют, что россияне устроили комбинированную атаку на регион. Незадолго до этого сообщалось, что россияне вывели в море ожин подводный ракетоноситель.
По состоянию на 22:30 официально не сообщалось о последствиях обстрелов и есть ли пострадавшие.
Обстрелы Одессы
Напомним, в ночь на 16 апреля, российские ударные дроны повредили гражданскую инфраструктуру, жилые дома и складские помещения в городе Одесса.
Тогда в Одессе в результате удара дрона, вспыхнули пожары по нескольким адресам - горели жилые дома, повреждены складские здания.
Также в воскресенье вечером, 13 апреля, в Одессе раздались звуки взрывов на фоне вражеской атаки с использованием ударных дронов. Позже глава ОВА Кипер уточнил, что в результате атаки "Шахедов" в Одессе пострадали пять человек.
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