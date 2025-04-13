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В Одессе прогремели взрывы во время атаки дронов

Воскресенье 13 апреля 2025 22:16
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В Одессе прогремели взрывы во время атаки дронов Фото: людей призвали быть в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 13 апреля, в Одессе раздались звуки взрывов. Город атакуют вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Геннадия Труханова в канал Воздушных сил ВСУ.

"В городе слышны взрывы!", - написал Труханов в 22:07, призвав перед этим жителей быть в укрытиях.

Через несколько минут после сообщении, в Одессе снова раздались взрывы.

В Одессе прогремели взрывы во время атаки дронов

Перед этим военные предупреждали, что с Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей летит группа вражеских дронов. По состоянию на 22:11 стало известно, что беспилотники уже находятся в районе города.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:16 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Полтавской и частях Винницкой и Кировоградской областей.

В Одессе прогремели взрывы во время атаки дронов

Напомним, что в ночь на 12 апреля в Одессе тоже были слышны взрывы на фоне атаки "Шахедов". Мер города уточнял, что враг пытался атаковать Киевский и Пересыпский районы.

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