В Одессе прозвучали взрывы на фоне дроновой атаки

В Одессе в ночь на 19 апреля были слышны взрывы. Перед этим фиксировалось движение дронов-камикадзе врага в сторону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесского городского голову Геннадия Труханова и Воздушные силы ВСУ .

Военные в 01:23 предупреждали о фиксации движения группы беспилотников противника из акватории Черного моря в направлении Одесской области, в частности Черноморска и Одессы.

Также в Воздушных силах призвали жителей Одессы находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Представители власти Одессы также предупреждали о дроновую опасность, в частности для центральной части города.

Уже около половины второго ночи появились сообщения о взрывах в районе города Одесса.

"В городе слышны взрывы! Пересыпский район, внимание!" - говорится в публикации мэра Одессы в Telegram.

Обстрел Одесской области

Как сообщалось ранее, вечером накануне, 18 апреля, Одесская область была под комбинированным ударом со стороны российских оккупантов. Враг для атаки применил баллистику и крылатые ракеты.

В мониторинговых группах писали, в частности, о фиксации движения ракеты противника курсом на город Татарбунары.

Также была информация, что перед этим войска РФ выведи в море один подводный ракетоноситель.

Добавим, что официальных данных о возможных пострадавших в результате этого обстрела не было.

Также мы писали, что в ночь на 16 апреля российские дроны-камикадзе повредили в Одессе гражданскую инфраструктуру, жилые дома и складские помещения. Тогда вспыхнули пожары по нескольким адресам.