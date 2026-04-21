"Очное обучение не имеет альтернативы": в Могилянке объяснили, почему отказались от онлайна
В НаУКМА после начала полномасштабной войны сначала полностью перешли на онлайн-обучение, однако впоследствии вернули студентов в аудитории. Для бакалавров такой формат является принципиальным и не имеет альтернативы.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) Сергей Квит
Главное:
- Возвращение к истокам: В НаУКМА восстановили полноценное очное обучение для бакалавров, считая его фундаментом качественного образования.
- Позиция ректора: Сергей Квит подчеркнул, что аудиторная работа является незаменимой для формирования внутренней культуры и студенческой среды.
- Распределение форматов: Пока бакалавры учатся очно, для магистров и аспирантов сохраняется смешанный формат занятий.
- Запрос общества: Родители и абитуриенты предпочитают вузы, которые предлагают живое взаимодействие в академическом сообществе.
- Техническое решение: Во время войны университет научился сочетать работу в аудиториях с онлайн-трансляциями для тех, кто за рубежом.
- Гибкость: Университет допускает изменение подходов в магистратуре в соответствии с потребностями рынка, но бакалавриат остается территорией очного образования.
Как изменилось обучение во время войны
С началом полномасштабного вторжения университет временно отказался от очного обучения из-за рисков безопасности и распыления студентов и преподавателей по Украине и миру.
Образовательный процесс некоторое время происходил онлайн, после чего ключевой задачей стало возвращение студентов в аудитории.
В результате:
- для бакалавров восстановили полноценное очное обучение;
- для магистерских программ и аспирантуры ввели смешанный формат.
Почему онлайн не заменит аудитории
По словам Квита, несмотря на опыт дистанционного обучения во время пандемии COVID-19 и войны, именно очное образование является базовым для бакалавриата.
"Аудиторное обучение для бакалавров не имеет альтернативы", - подчеркнул он.
Речь идет не только о качестве знаний, но и о формировании студенческой среды и внутренней культуры университета.
Как показали опросы, абитуриенты и их родители ценят прежде всего возможность учиться в академическом сообществе, а не только получать знания онлайн.
Как работал смешанный формат
С началом широкомасштабной войны университет использовал различные подходы, в частности сочетание аудиторных занятий с онлайн-трансляциями.
В некоторых случаях студенты могли подключаться к занятиям дистанционно, даже находясь за рубежом, но обучение все равно строилось вокруг очной работы преподавателя с аудиторией.
В университете не исключают пересмотра подходов к магистерскому образованию, в частности форм обучения, ведь меняется и рынок труда. В то же время для бакалаврского уровня подход остается неизменным - основой обучения является именно присутствие в аудитории и участие в студенческом сообществе.
