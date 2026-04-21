"Очне навчання не має альтернативи": у Могилянці пояснили, чому відмовилися від онлайну

19:04 21.04.2026 Вт
У НаУКМА пояснили, чому бакалаври мають навчатися виключно в аудиторіях
Тетяна Веремєєва, Катерина Гончарова
"Очне навчання не має альтернативи": у Могилянці пояснили, чому відмовилися від онлайну

У НаУКМА після початку повномасштабної війни спершу повністю перейшли на онлайн-навчання, однак згодом повернули студентів до аудиторій. Для бакалаврів такий формат є принциповим і не має альтернативи.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) Сергій Квіт

Головне:

  • Повернення до витоків: У НаУКМА відновили повноцінне очне навчання для бакалаврів, вважаючи його фундаментом якісної освіти.
  • Позиція ректора: Сергій Квіт підкреслив, що аудиторна робота є незамінною для формування внутрішньої культури та студентського середовища.
  • Розподіл форматів: Поки бакалаври вчаться очно, для магістрів та аспірантів зберігається змішаний формат занять.
  • Запит суспільства: Батьки та вступники надають перевагу вишам, які пропонують живу взаємодію в академічній спільноті.
  • Технічне рішення: Під час війни університет навчився поєднувати роботу в аудиторіях із онлайн-трансляціями для тих, хто за кордоном.
  • Гнучкість: Університет допускає зміну підходів у магістратурі відповідно до потреб ринку, але бакалаврат залишається територією очної освіти.

Як змінилося навчання під час війни

З початком повномасштабного вторгнення університет тимчасово відмовився від очного навчання через безпекові ризики та розпорошення студентів і викладачів по Україні та світу.

Освітній процес певний час відбувався онлайн, після чого ключовим завданням стало повернення студентів до аудиторій.

У результаті:

  • для бакалаврів відновили повноцінне очне навчання;
  • для магістерських програм і аспірантури запровадили змішаний формат.

Чому онлайн не замінить аудиторії

За словами Квіта, попри досвід дистанційного навчання під час пандемії COVID-19 і війни, саме очна освіта є базовою для бакалаврату.

"Аудиторне навчання для бакалаврів не має альтернативи", - наголосив він.

Йдеться не лише про якість знань, а й про формування студентського середовища та внутрішньої культури університету.

Як показали опитування, абітурієнти та їхні батьки цінують передусім можливість навчатися в академічній спільноті, а не лише отримувати знання онлайн.

Як працював змішаний формат

З початком широкомасштабної війни університет використовував різні підходи, зокрема поєднання аудиторних занять із онлайн-трансляціями.

У деяких випадках студенти могли підключатися до занять дистанційно, навіть перебуваючи за кордоном, але навчання все одно будувалося навколо очної роботи викладача з аудиторією.

В університеті не виключають перегляду підходів до магістерської освіти, зокрема форм навчання, адже змінюється і ринок праці. Водночас для бакалаврського рівня підхід залишається незмінним - основою навчання є саме присутність у аудиторії та участь у студентській спільноті.

Раніше РБК-Україна писало, що Сергій Квіт радить українській молоді не поспішати вступати за кордон одразу після школи, щоб не втратити зв’язок з Україною. Він наголошує, що міжнародний досвід краще здобувати через академічні обміни або вже на рівні магістратури, а українська вища освіта залишається конкурентною і може дати необхідні знання та навички навіть в умовах війни.

Також ми розповідали, що в умовах війни університети, зокрема Національний університет Києво-Могилянська академія, змінюють освітній процес і впроваджують військову підготовку студентів - курс "Основи національного спротиву", який включає тактичну медицину, бойові навички та психологічну підготовку і поступово масштабується

"Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
