"Очне навчання не має альтернативи": у Могилянці пояснили, чому відмовилися від онлайну

У НаУКМА після початку повномасштабної війни спершу повністю перейшли на онлайн-навчання, однак згодом повернули студентів до аудиторій. Для бакалаврів такий формат є принциповим і не має альтернативи.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) Сергій Квіт

Як змінилося навчання під час війни

З початком повномасштабного вторгнення університет тимчасово відмовився від очного навчання через безпекові ризики та розпорошення студентів і викладачів по Україні та світу.

Освітній процес певний час відбувався онлайн, після чого ключовим завданням стало повернення студентів до аудиторій.

У результаті:

для бакалаврів відновили повноцінне очне навчання;

відновили повноцінне очне навчання; для магістерських програм і аспірантури запровадили змішаний формат.

Чому онлайн не замінить аудиторії

За словами Квіта, попри досвід дистанційного навчання під час пандемії COVID-19 і війни, саме очна освіта є базовою для бакалаврату.

"Аудиторне навчання для бакалаврів не має альтернативи", - наголосив він.

Йдеться не лише про якість знань, а й про формування студентського середовища та внутрішньої культури університету.

Як показали опитування, абітурієнти та їхні батьки цінують передусім можливість навчатися в академічній спільноті, а не лише отримувати знання онлайн.

Як працював змішаний формат

З початком широкомасштабної війни університет використовував різні підходи, зокрема поєднання аудиторних занять із онлайн-трансляціями.

У деяких випадках студенти могли підключатися до занять дистанційно, навіть перебуваючи за кордоном, але навчання все одно будувалося навколо очної роботи викладача з аудиторією.

В університеті не виключають перегляду підходів до магістерської освіти, зокрема форм навчання, адже змінюється і ринок праці. Водночас для бакалаврського рівня підхід залишається незмінним - основою навчання є саме присутність у аудиторії та участь у студентській спільноті.