"Трехлетний бакалавриат и профильная школа": как изменится высшее образование с 2027-го

Украинские высшие учебные заведения готовятся к масштабной трансформации. Переход на 12-летнюю школу с 2027 года запустит цепную реакцию, которая приведет к появлению сокращенных бакалаврских программ - они будут длиться 3 года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит .

С 2027 года в Украине стартует профильная школа, что позволит сократить бакалавриат до 3 лет.

Университеты должны адаптироваться к новой структуре, где часть компетенций перейдет на уровень среднего образования.

Реформа 12-летки была искусственно заблокирована еще в 2010 году, из-за чего Украина до сих пор остается в образовательной компании РФ и Беларуси.

В 2029-2030 годах вузы ждет "демографическая яма" из-за отсутствия выпуска абитуриентов-одиннадцатиклассников.

Синхронизация с университетами: появление трехлетних программ

Одним из ключевых вызовов реформы является пересмотр продолжительности обучения в ЗВО. Появление профильной школы позволит разгрузить университетские программы, перенеся часть специализированных знаний на уровень 10-12 классов.

"Мы еще не знаем, как повлияет на структуру украинских университетов появление, наряду с четырехлетними, трехлетних бакалаврских программ на фоне перехода с 2027 года на профильную школу и 12-летнее школьное образование", - отмечает президент НаУКМА Сергей Квит.

По его словам, важно определить, какие именно компетенции (STEM, гуманитарные науки или английский язык) могут быть перенесены из высшего образования на уровень средней школы.

Избавление от советского наследия

Квит отмечает, что переход на 12 лет обучения - это не просто увеличение времени за партами, а требование современного мира и шаг к европейским стандартам.

"На сегодняшний день, кроме Украины, на территории Европы 11-летнее школьное образование сохраняется только в России и Беларуси", - подчеркивает он.

Вернуться к этой реформе Украина должна была давно, однако в 2010 году ее реализацию сорвал тогдашний министр Дмитрий Табачник.

Вызов для бюджетов ЗВО

Кроме структурных изменений, университеты предстанут перед финансовым вызовом в 2029 году, когда количество поступающих существенно упадет из-за перехода школьников в 12 класс.

Президент НаУКМА призывает правительство уже сейчас разработать план формирования бюджетов ЗВО на этот период, возможно, через систему специальных государственных поручений.