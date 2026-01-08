В Украине сменили глав четырех ОВА: указы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администраций Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы президента.
"Назначить Заболотную Наталью Михайловну главой Винницкой облгосадминистрации", - говорится в указе.
О Наталии Заболотной известно, что до этого она была первым заместителем главы Винницкой областной государственной администрации.
Окончила в 2002 году Винницкий государственный педагогический университет имени Коцюбинского, по специальности учитель начальных классов и английского языка в начальных классах; в 2011 году - Одесский региональный институт государственного управления НАГУ при президенте Украины, по специальности - магистр государственного управления.
"Назначить Ганжу Александра Александровича главой Днепропетровской областной государственной администрации", - говорится в указе.
До этого генерал полиции, с октября 2023-го возглавлял Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.
Начинал с должности участкового инспектора в Харьковской области. Позже был на руководящих должностях в отделах по борьбе с организованной преступностью и стратегических расследований. Почти три года нес службу в Одесской области - заместителем начальника областной полиции. Девять месяцев возглавлял ГУНП Ровенщины, затем вступил в должность главы ГУНП Днепропетровщины.
"Назначить Дякивнича Виталия Анатольевича главой Полтавской областной государственной администрации", - говорится в указе.
До назначения возглавлял Миргородскую районную государственную администрацию.
Виталий Анатольевич Дякивнич родился 14 августа 1979 года в поселке Диканька Диканского района Полтавской области.
У него высшее образование. В 2001 году окончил Полтавский государственный педагогический университет имени В. Г. Короленко по специальности "Педагогика и методика среднего образования", получил квалификацию учителя истории и основ экономики. В 2020 году завершил обучение в Харьковском региональном институте государственного управления НАГУ при Президенте Украины, где получил степень магистра публичного управления и администрирования.
"Назначить Осипенко Руслана Ивановича главой Черновицкой облгосадминистрации", - говорится в указе.
До этого Осипенко более четырех лет возглавлял Нацполицию в Донецкой области.
Он родом из Луганщины. В органах внутренних дел работает с 1996 года: служил в Киевской, Полтавской и Николаевских областях, а также Департаменте стратегических расследований Нацполиции - в том числе на руководящих должностях.
По поводу Тернопольской области, на сайте Офиса президента есть указ об увольнении главы региона: "Уволить Негоду Вячеслава Андроновича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".
Впрочем, указа о новом главе Тернопольской области пока нет.
Ранее президент анонсировал изменения в пяти ОВА, а именно Полтавской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Тернопольской областях. Это решение было принято на фоне "большой перезагрузки" в различных государственных структурах страны.
В частности, во время "большой перезагрузки" был сменен руководитель Офиса президента. Им стал бывший глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.
РБК-Украина писало, почему Зеленский решил назначить Буданова главой ОП. В частности, по словам источников, подготовка преемника называется одной из опций. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Кроме того, президент сменил главу Службы безопасности Украины. Василий Малюк сделал заявление о своей отставке.
А после его увольнения Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.
Напомним, президент Владимир Зеленский ищет новый формат работы Службы внешней разведки, что связано с его последней встречей с бывшим главой МИД Дмитрием Кулебой.
Кроме того, первому вице-премьеру Михаилу Федорову Зеленский предложил стать министром обороны. Однако его кандидатуру должна поддержать Верховная Рада.