Главы МВД Польши и Литвы согласовали совместные действия относительно угрозы из Беларуси
Министры внутренних дел Литвы и Польши согласовали совместные действия относительно возможных провокаций и угроз со стороны Беларуси, которые могут возникнуть в связи с передислокацией "вагнеровцев".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Главы МВД обсудили текущую ситуацию с безопасностью на границе с Беларусью и принципы постоянного сотрудничества между Польшей, Литвой и другими странами Балтии. Была согласована реакция на текущие и возможные будущие провокации и угрозы со стороны Беларуси.
"Обе стороны подчеркнули эффективное и крепкое польско-литовское сотрудничество в сфере безопасности", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Литвы.
Также стороны обсудили механизм, который будет применен в случае необходимости закрытия всех пунктов пересечения границы с Беларусью.
Угроза из Беларуси
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ППК "Вагнера" могут осуществлять провокации на границе стран НАТО.
Альянс будет в свою очередь расценивать провокации "вагнеровцев" как действия, поддерживаемые Россией.
Правительства обоих государств рассматривают возможность закрытия пограничных переходов с Беларусью. В частности, заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольд Абрамавичюс заявил, что его страна планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе с РБ.
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