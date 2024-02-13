Ожидаемых +15 почти не будет. Синоптик назвала причину и дала прогноз на сегодня

В Украине сегодня будет достаточно тепло, правда обещанные +15 градусов смогут увидеть на своих термометрах только жители Крыма. Виной тому - туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Туман коварный не дал прогреться как следует воздуху. Поэтому и ожидаемых +15 практически нет. Хотя в общем-то не холодно, потому что все же пришла теплая воздушная масса", - рассказала она.

В частности, днем +6...+11, на юге - +9...+14, в Крыму - до +15...+17 градусов, хотя "это тепло размоется дождями", которые будут преобладать в большинстве областей Украины.

В Киеве 13 февраля сыро, мокро, туманно, температура воздуха днем +8...+10 градусов.

Погода на ближайшие дни

В дальнейшем, как отметила Диденко, по неделе будет постепенно холодать.

"Прорыв тепла не виден, но его и не должно пока быть - зима, февраль", - добавила синоптик.

Погода в феврале 2024

Напомним, в первой половине февраля в Украине установилась тёплая погода. Температура превышает норму на 7-10 градусов и соответствует показателям начала апреля. В Киеве уже обновлено несколько температурных рекордов.

Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, высокие температуры зимой в Украине - довольно частое явление в последние 20 лет.