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Очікуваних +15 майже не буде. Синоптик назвала причину та дала прогноз на сьогодні

Україна, Вівторок 13 лютого 2024 07:00
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Очікуваних +15 майже не буде. Синоптик назвала причину та дала прогноз на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні сьогодні буде достатньо тепло, щоправда, обіцяні +15 градусів зможуть побачити на своїх термометрах лише жителі Криму. Виною тому – туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Туман підступний не дав прогрітися як слід повітрю. Тому й очікуваних +15 практично нема. Хоча загалом не холодно, бо все ж прийшла тепла повітряна маса", - розповіла вона.

Зокрема, вдень +6...+11, на півдні - +9...+14, в Криму - до +15...+17 градусів, хоча "це тепло розмиється дощами", які переважатимуть у у більшості областей України.

У Києві 13 лютого вогко, мокро, туманно, температура повітря вдень +8....+10 градусів.

Погода на найближчі дні

Надалі, як зазначила Діденко, по тижню поступово холоднішатиме.

"Прориву тепла не видно, але його й не повинно поки що бути - зима, лютий", - додала синоптик.

Погода в лютому 2024

Нагадаємо, у першій половині лютого в Україні встановилася тепла погода. Температура перевищує норму на 7-10 градусів та відповідає показникам початку квітня. У Києві вже оновлено кілька температурних рекордів.

Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, високі температури взимку в Україні - досить часте явище в останні 20 років.

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