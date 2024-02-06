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Синоптик рассказала о погоде на сегодня и дала прогноз до 13 февраля

Украина, Вторник 06 февраля 2024 07:00
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Синоптик рассказала о погоде на сегодня и дала прогноз до 13 февраля Фото: синоптик рассказала о погоде на сегодня и дала прогноз до 13 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 6 февраля, в Украине будет сыро, ветрено, но тепло. В то же время до 13 февраля в Украину придут несколько волн потепления и похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода на сегодня

"Теплее всего - на западе, юго-западе и в южной части, до +8...+13 градусов, а на юге Одесской области до +15 градусов. В большинстве областей днем ожидается +3...+8 градусов. Только свежее на северо-востоке и крайнем севере, от -1...+3 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, дождь и мокрый снег пройдут в большинстве областей.

"Разве что в дневные часы в восточной части, на западе, в Одесской области, на Полтавщине, в Винницкой области и Крыму осадки маловероятны. Ветер будет западный, порывистый, порой до штормовых порывов", - добавила синоптик.

В Киеве будет дождь, местами с мокрым снегом. Западный ветер порывистый, днем +3 градуса.

Погода в Украине до 13 февраля

7 февраля, по данным Диденко, немного подскочит температура воздуха, а 8-9 февраля похолодает на 2-5 градусов.

"А в течение 10-13 февраля, по предварительным прогнозам, ожидается резкое потепление, до +10...+16 градусов, да еще и с прояснениями", - предупредила она.

Погода в Украине и Киеве

В Киеве обновлен рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха. Это первый температурный рекорд в столице этого года.

При этом, в ближайшее время воздух из Средиземного моря повлечет за собой повышение температуры Украины до 15-16 градусов. Теплая погода сохранится до середины месяца.

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