Погода как в начале апреля: в Киеве обновлено два температурных рекорда
В среду, 7 февраля, в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. Температура воздуха соответствует норме 1 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.
По данным обсерватории, максимальная температура воздуха достигла 9,7 градуса тепла, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2004 года.
Кроме того, среднесуточная температура воздуха 7 февраля оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,9 градуса тепла, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 2004 года на 0,4 градуса, а климатическую норму на 10,5 градуса.
"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 1 апреля", - говорится в сообщении.
Как сообщало РБК-Украина, на 4 февраля средняя суточная температура в Украине превышала норму на 7-10 градусов.
Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года за счет рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.
Всего в 2023 году в Киеве было зафиксировано 47 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.