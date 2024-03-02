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"Ожидаем подтверждения". В Воздушных силах намекнули на уничтожение еще двух самолетов РФ

Фото: ВСУ, вероятно, сбили еще два вражеских самолета (t.me/ressentiment.channel)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные, вероятно, сбили еще два вражеских самолета, атаковавших линию фронта управляемыми авиационными бомбами. Зенитные управляемые ракеты отработали по российским Су-34 и Су-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука.

"Только что произошло боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидаем подтверждения желаемого результата", - написал Олещук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что противник продолжает атаковать на восточном направлении с применением управляемых авиабомб из самолетов тактической авиации, но летать оккупантам становится все труднее.

"Но нам нужно больше систем, больше оружия, чтобы очистить наше небо", - добавил командующий ВС.

За последние две недели украинские военные уничтожили немало российских самолетов. Так, 17 февраля уничтожили три российских самолета - два Су-34 и Су-35, а уже 18 февраля "приземлили" еще один Су-34.

На следующий день командующий Воздушными силами сообщил об уничтожении еще двух российских самолетов на востоке. Еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля.

Кроме того, 23 февраля над Азовским морем сбили российский самолет А-50.

Еще два Су-34 были сбиты 27 февраля. А 29 февраля украинские войска уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще 2 Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Кроме того, вчера, согласно данным Генерального штаба,  украинские воины уничтожили еще один Су-34.

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