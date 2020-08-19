ВООЗ закликає до рівномірного розподілу вакцини від коронавіруса

Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус (flickr)

Глава ВООЗ закликав уникнути націоналізму

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус закликав рівномірно распреділілісь в світі вакцину від коронавіруса. Він просить уникнути націоналізму в цьому питанні.

Про це повідомляє The Hill.

За його словами, ВООЗ працює над планом рівномірного розподілу вакцини на той випадок, якщо вакцина виявиться ефективна і безпечна.

"Нам потрібно запобігти націоналізму з приводу вакцини. Насправді із стратегічної і глобальної точки зору в інтересах кожної країни ділитися небесконечни запасами. Ніхто не буде в безпеці, поки все не будуть в безпеці", - сказав Гебрейесус.

План ВООЗ на першій фазі передбачає розподіл вакцини пропорційно серед країн, які брали участь в її створенні. Друга фаза повинна торкнутися країн, яким загрожує найбільша епідеміологічна небезпека.

Гебрейесус прізивет зробити так, щоб в першу чергу вакцину отримали медпрацівники і люди старше 65 років.

Нагадаємо, 17 серпня Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини від коронавируса.

Крім того, минулого тижня російський президент Володимир Путін оголосив, що його країна першою в світі зареєструвала вакцину від COVID-19.