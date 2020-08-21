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МОЗ може переглянути критерії госпіталізації хворих коронавірусом

Україна, П'ятниця 21 серпня 2020 10:18
МОЗ може переглянути критерії госпіталізації хворих коронавірусом
Фото: швидка допомога (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні об'єднують лікарні першої та другої хвилі

Міністерство охорони здоров'я може пресмотреть критерії госпіталізації хворих коронавірусом. У разі подальшого зростання захворюваності, госпіталізувати будуть тільки тяжко хворих.

Про це на брифінгу повідомила доктор медичних наук Ольга Голубовська.

За її словами, зараз в Україні госпіталізують також хворих середньої тяжкості.

"Якщо буде продовжуватися зростання захворюваності, будуть переглядати критерії госпіталізації. Будуть госпіталізувати тільки тяжко хворих. Це ускладнить якість надання медичної допомоги", - сказала Голубовська.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що через зростання захворюваності в Україні вже немає лікарень першої та другої хвилі.

"Ми дуже швидко пробігли цей шлях від однієї тисячі хворих на добу до більше двох тисяч хворих. У нас немає лікарень першої і другої хвилі. Я дав завдання, щоб ми їх об'єднали в зв'язку з великою кількістю людей, які поступають в лікарні", - додав Степанов.

Нагадаємо, за добу в Україні госпіталізували рекордне число хворих коронавірусом - 487.

Також повідомлялося, що станом на 21 серпня в країні виявили коронавірус вже у більш ніж 100 тисяч осіб, за добу підтвердили понад 2,1 тисяч нових випадків.

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