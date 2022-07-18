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Чергова країна збирає гроші на Bayraktar для України

Фото: чергова країна збирає гроші на Bayraktar для України (armyinform.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Норвегії запустили кампанію зі збору коштів для купівлі турецького ударного безпілотника Bayraktar TB2 для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аnadolu.

В рамках кампанії планується зібрати 55 мільйонів крон і передати їх до фонду допомоги при посольстві України.

Організатори збору коштів розповіли, кожен громадянин може пожертвувати на Bayraktar TB2 не менше 10 крон.

Як відомо, раніше схожі кампанії були проведені в інших країнах.

В Литві зібрали 5 млн євро на один ударний дрон за 3,5 дні. Тоді Туреччина вирішила передати Україні Bayraktar безкоштовно.

Крім того, самі українці за три дні зібрали 600 мільйонів гривень для фонду Сергія Притули, щоб придбати безпілотники Bayraktar для ЗСУ. І турецька сторона знову вирішила надати їх Україні безкоштовно.

При цьому в Польщі збір коштів на ударний дрон для ЗСУ триває.

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