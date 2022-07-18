Очередная страна собирает деньги на Bayraktar для Украины

В Норвегии запустили кампанию по сбору средств для покупки турецкого ударного беспилотника Bayraktar TB2 для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аnadolu .

Организаторы сбора средств рассказали, каждый гражданин может пожертвовать на Bayraktar TB2 не менее 10 крон.

Как известно, ранее схожие кампании были проведены в других странах.

В Литве собрали 5 млн евро на один ударный дрон за 3,5 дня. Тогда Турция решила передать Украине Bayraktar бесплатно.

Кроме того, сами украинцы за три дня собрали 600 миллионов гривен для фонда Сергея Притулы, чтобы приобрести беспилотники Bayraktar для ВСУ. И турецкая сторона снова решила предоставить их Украине бесплатно.

При этом в Польше сбор средств на ударный дрон для ВСУ продолжается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.