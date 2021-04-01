Єгипет оцінив збитки від блокування Суецького каналу в мільярд доларів

Голова управління Суецького каналу Усама Рабіа оцінює збитки Єгипту від блокування каналу приблизно в 1 мільярд доларів. Контейнеровоз Ever Given перекрив один з найбільш завантажених водних шляхів світу майже на тиждень.

За його словами, Єгипет підрахує збитки від пошкоджень, витрати на земснаряди, а також суму втрат. "Оцінки дійдуть до мільярда доларів і трохи більше", - повідомив він.

Нагадаємо, судно Ever Given довжиною 400 метрів застрягло по діагоналі на південній ділянці Суецького каналу 23 березня, зупинивши рух суден.

Близько 15% світового судноплавства проходить через Суецький канал, який є основним джерелом надходжень в іноземній валюті для Єгипту.