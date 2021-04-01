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Єгипет оцінив збитки від блокування Суецького каналу в мільярд доларів

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 11:13
Єгипет оцінив збитки від блокування Суецького каналу в мільярд доларів Фото: збитки від Ever Given досягли 1 млрд доларів (www.suezcanal.gov)
Автор: Олександр Білоус

Голова управління Суецького каналу Усама Рабіа оцінює збитки Єгипту від блокування каналу приблизно в 1 мільярд доларів. Контейнеровоз Ever Given перекрив один з найбільш завантажених водних шляхів світу майже на тиждень.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За його словами, Єгипет підрахує збитки від пошкоджень, витрати на земснаряди, а також суму втрат. "Оцінки дійдуть до мільярда доларів і трохи більше", - повідомив він.

Нагадаємо, судно Ever Given довжиною 400 метрів застрягло по діагоналі на південній ділянці Суецького каналу 23 березня, зупинивши рух суден.

Близько 15% світового судноплавства проходить через Суецький канал, який є основним джерелом надходжень в іноземній валюті для Єгипту.

Єгипет щодня втрачав близько 14 млн доларів зборів за проходження Суецького каналу.

З-за затору в Суецькому каналі світова торгівля несла збитки в розмірі 400 млн доларів кожна година.

Як повідомляло РБК-Україна, судно Ever Given зняли з мілини 29 березня, відновивши рух по каналу

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