Єгипет оцінив збитки від блокування Суецького каналу в мільярд доларів
Голова управління Суецького каналу Усама Рабіа оцінює збитки Єгипту від блокування каналу приблизно в 1 мільярд доларів. Контейнеровоз Ever Given перекрив один з найбільш завантажених водних шляхів світу майже на тиждень.
Про це повідомляє агентство Reuters.
За його словами, Єгипет підрахує збитки від пошкоджень, витрати на земснаряди, а також суму втрат. "Оцінки дійдуть до мільярда доларів і трохи більше", - повідомив він.
Нагадаємо, судно Ever Given довжиною 400 метрів застрягло по діагоналі на південній ділянці Суецького каналу 23 березня, зупинивши рух суден.
Близько 15% світового судноплавства проходить через Суецький канал, який є основним джерелом надходжень в іноземній валюті для Єгипту.
Єгипет щодня втрачав близько 14 млн доларів зборів за проходження Суецького каналу.
З-за затору в Суецькому каналі світова торгівля несла збитки в розмірі 400 млн доларів кожна година.
Як повідомляло РБК-Україна, судно Ever Given зняли з мілини 29 березня, відновивши рух по каналу