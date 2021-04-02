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Єгипет хоче отримати компенсацію в 1 млрд доларів через блокування Суецького каналу

Новость на русском → Каїр, П'ятниця 02 квітня 2021 14:30
Єгипет хоче отримати компенсацію в 1 млрд доларів через блокування Суецького каналу Фото: судно Ever Given в Суецькому каналі (suezcanal.gov.eg)
Автор: РБК-Україна

Влада Єгипту очікують отримати компенсацію в розмірі понад 1 млрд доларів за блокування Суецького каналу контейнеровозом Ever Given. Влада сподівається, що угода про компенсації буде досягнута найближчими днями.

Про це заявив голова Управління Суецького каналу (SCA) Усама Рабі, повідомляє CNBC.

За його совами, розмір компенсації визначений виходячи з втрат доходу каналу за час призупинення його роботи, вартості обладнання та машин, які використовувалися для зняття судна з мілини, та оплати роботи 800 рятувальників.

Рабі підкреслив, що судно Ever Given вдалося зняти з мілини без яких-небудь серйозних пошкоджень або втрат, хоча "корабель міг бути втрачений".

Голова Управління каналу сподівається, що угода про компенсації може бути досягнуто "через два або три дні". Інакше Єгипет може утримувати судно Ever Given у Великому Гіркому озері на північ від Суецького каналу, де вона наразі проходить технічне обслуговування.

"Ми могли б домовитися про певної компенсації, або справа дійде до суду", - заявив він.

Нагадаємо, судно Ever Given довжиною 400 метрів застрягло по діагоналі на південній ділянці Суецького каналу 23 березня, зупинивши рух суден.

При цьому судно Ever Given зняли з мілини 29 березня, відновивши рух по каналу.

Єгипет щодня втрачав близько 14 млн доларів зборів за проходження Суецького каналу. З-за затору в Суецькому каналі світова торгівля зазнавала збитків в розмірі 400 млн доларів кожна година.

Крім того, вчора Комісія з розслідування інциденту в Суецькому каналі витягла з контейнеровоза Ever Given "чорний ящик".

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