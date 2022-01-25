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"Дуже потужна зброя". Британія і США обговорюють можливість відключення РФ від SWIFT

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Вівторок 25 січня 2022 16:22
"Дуже потужна зброя". Британія і США обговорюють можливість відключення РФ від SWIFT Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Британія і Сполучені Штати введуть переговори щодо можливості відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на питання про платіжну систему Swift і про те, чи буде Великобританія вводити заборону для Росії, Джонсон заявив: "немає сумнівів, що це було б дуже потужною зброєю".

"Боюся, що воно може бути дійсно розгорнуто тільки за сприяння Сполучених Штатів. Ми ведемо переговори з цього приводу", - заявив він.

Нагадаємо, посол України в Німеччині закликав відключити РФ від SWIFT.

Раніше повідомлялося, що США аналізують можливість відключення Росії від SWIFT.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Великобританія Борис Джонсон
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