"Дуже потужна зброя". Британія і США обговорюють можливість відключення РФ від SWIFT
Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Британія і Сполучені Штати введуть переговори щодо можливості відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відповідаючи на питання про платіжну систему Swift і про те, чи буде Великобританія вводити заборону для Росії, Джонсон заявив: "немає сумнівів, що це було б дуже потужною зброєю".
"Боюся, що воно може бути дійсно розгорнуто тільки за сприяння Сполучених Штатів. Ми ведемо переговори з цього приводу", - заявив він.
Нагадаємо, посол України в Німеччині закликав відключити РФ від SWIFT.
Раніше повідомлялося, що США аналізують можливість відключення Росії від SWIFT.