США аналізують можливість відключення Росії від SWIFT, - Reuters
США вивчають можливість відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT у разі вторгнення в Україну. У Білому домі проводять аналіз можливого збитку для західних країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сенатор США Джин Шахін заявила агентству, що один з ймовірних наслідків - порушення постачання енергоносіїв з Росії.
"Я думаю, що адміністрація все ще проводить аналіз того, яким буде супутній збиток від відключення Росії від системи SWIFT з точки зору його впливу як на США, так і на наших союзників", - заявила Шахін.
Представник Ради національної безпеки (РНБ) Білого дому зазначив, що "оцінка потенційних побічних ефектів і пошук шляхів зменшення цих ефектів - це раціональне управління і стандартна практика".
Старший радник Держдепартаменту США з енергетичної безпеки Амос Хохштейн провів переговори з даного питання з представниками ряду енергетичних компаній, відзначає Reuters.
Нагадаємо, раніше газета Handelsblatt з посиланням на джерела повідомила про те, що США і Євросоюз більше не розглядають можливість відключення Росії від SWIFT, але обговорюють нові економічні санкції щодо російських банків.
У Білому домі пізніше відповіли, що жоден варіант не виключений.