ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США аналізують можливість відключення Росії від SWIFT, - Reuters

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 21 січня 2022 06:42
США аналізують можливість відключення Росії від SWIFT, - Reuters Фото: президенти РФ і США Володимир Путін і Джо Байден (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США вивчають можливість відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT у разі вторгнення в Україну. У Білому домі проводять аналіз можливого збитку для західних країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сенатор США Джин Шахін заявила агентству, що один з ймовірних наслідків - порушення постачання енергоносіїв з Росії.

"Я думаю, що адміністрація все ще проводить аналіз того, яким буде супутній збиток від відключення Росії від системи SWIFT з точки зору його впливу як на США, так і на наших союзників", - заявила Шахін.

Представник Ради національної безпеки (РНБ) Білого дому зазначив, що "оцінка потенційних побічних ефектів і пошук шляхів зменшення цих ефектів - це раціональне управління і стандартна практика".

Старший радник Держдепартаменту США з енергетичної безпеки Амос Хохштейн провів переговори з даного питання з представниками ряду енергетичних компаній, відзначає Reuters.

Нагадаємо, раніше газета Handelsblatt з посиланням на джерела повідомила про те, що США і Євросоюз більше не розглядають можливість відключення Росії від SWIFT, але обговорюють нові економічні санкції щодо російських банків.

У Білому домі пізніше відповіли, що жоден варіант не виключений.

Читайте РБК-Україна в Google News
SWIFT Вторгнення Росії до України
NEWS
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом