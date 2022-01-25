"Очень мощное оружие". Британия и США обсуждают возможность отключения РФ от SWIFT
Фото: премьер Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия и Соединенные Штаты введут переговоры по возможности отключения России от межбанковской системы SWIFT.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отвечая на вопрос о платежной системе Swift и о том, будет ли Великобритания вводить запрет для России, Джонсон заявил: "Нет сомнений, что это было бы очень мощным оружием".
"Боюсь, что оно может быть действительно развернуто только при содействии Соединенных Штатов. Мы ведем переговоры по этому поводу", - заявил он.
Напомним, посол Украины в Германии призвал отключить РФ от SWIFT.
Ранее сообщалось, что США анализируют возможность отключения России от SWIFT.