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"Очень мощное оружие". Британия и США обсуждают возможность отключения РФ от SWIFT

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Вторник 25 января 2022 16:22
"Очень мощное оружие". Британия и США обсуждают возможность отключения РФ от SWIFT Фото: премьер Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия и Соединенные Штаты введут переговоры по возможности отключения России от межбанковской системы SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос о платежной системе Swift и о том, будет ли Великобритания вводить запрет для России, Джонсон заявил: "Нет сомнений, что это было бы очень мощным оружием".

"Боюсь, что оно может быть действительно развернуто только при содействии Соединенных Штатов. Мы ведем переговоры по этому поводу", - заявил он.

Напомним, посол Украины в Германии призвал отключить РФ от SWIFT.

Ранее сообщалось, что США анализируют возможность отключения России от SWIFT.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Великобритания Борис Джонсон
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