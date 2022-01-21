Ефективний спосіб стримати Путіна: посол України в Німеччині закликав відключити РФ від SWIFT

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав відключити Росію від міжнародної банківської системи SWIFT. Він підкреслив, що це ефективний спосіб стримати президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Він підкреслив, що ця жорстка міра повинна залишитися в арсеналі "пекельних санкцій", як ефективний засіб стримування Путіна.

"Україна закликає уряд "світлофора"* відкласти в сторону всі побоювання і відключити Росію від SWIFT", - цитує видання заяву Мельника.

Нагадавши, США вивчають можливість відключення Росії від системи SWIFT у разі вторгнення в Україну.

Зазначимо, раніше газета Handelsblatt повідомила, що США і Євросоюз не розглядають можливість відключення Росії від SWIFT, але обговорюють нові економічні санкції щодо російських банків.

Пізніше в США цю інформацію спростували, уточнивши, що жоден варіант санкцій проти Росії не виключений.

*Уряд "світлофора" - коаліційний уряд Німеччини. Назва виникла за кольорами партій, що увійшли до його складу: червоний - у соціал-демократів, зелений - "зелених" і жовтий - вільних демократів.