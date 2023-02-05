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В Очакове и Херсоне сообщают о взрывах

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Украина, Воскресенье 05 февраля 2023 12:34
В Очакове и Херсоне сообщают о взрывах Фото: почти одновременно 5 февраля прогремели взрывы в Очакове и Херсоне (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 5 февраля, в Херсоне и Очакове Николаевской области прогремели взрывы. Они произошли практически одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Очакове слышны взрывы, сообщают местные жители", - говорится в сообщении.

К тому же взрывы уже во второй раз, начиная с утра, раздались в Херсоне. В обоих регионах воздушная тревога объявлена не была.

"В Херсоне слышны взрывы", - пишет издание.

Как сообщалось, в Херсоне с утра воскресенья, 5 февраля, сообщают о звуках взрывов.

Напомним, российские оккупанты 60 раз атаковали населенные пункты Херсонской области, били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК. Один человек погиб, еще один получил ранения.

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