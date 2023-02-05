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Оккупанты более полусотни раз атаковали Херсонскую область: есть погибший и раненый

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Херсон, Воскресенье 05 февраля 2023 09:49
Оккупанты более полусотни раз атаковали Херсонскую область: есть погибший и раненый Фото: оккупанты более полусотни раз атаковали Херсонскую область за сутки (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты 60 раз атаковали населенные пункты Херсонской области, били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Херсон армия РФ атаковала 6 раз. Вражеские снаряды повредили жилые дома", - говорится в сообщении.

Как добавили в ОВА, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб 1 человек, еще 1 житель региона получил ранения.

Напомним, в Херсоне с утра воскресенья, 5 февраля, сообщают о звуках взрывов. Детали пока не известны.

Отметим, ранее российские войска обстреляли Херсонскую область 47 раз. Из-за вражеских ударов погиб один человек, еще трое получили ранения.

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Херсон Херсонская область
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