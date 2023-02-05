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В Херсоне с утра сообщают о взрывах

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Херсон, Воскресенье 05 февраля 2023 08:16
В Херсоне с утра сообщают о взрывах Фото: в Херсоне с утра слышали взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсоне с утра сообщают о звуках взрывов. Детали пока не известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Херсоне с самого утра громко. Будьте осторожны", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по состоянию на 8:15 в Херсонской области не объявляли воздушную тревогу. Местные власти и военные пока не комментировали ситуацию в городе.

Напомним, за минувшие сутки российские войска обстреляли Херсонскую область 47 раз. Из-за вражеских ударов погиб один человек, еще трое получили ранения.

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