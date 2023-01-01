ua ru
Вс, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Очакове россияне утром 1 января обстреляли жилой сектор и пожарную часть

Новина українською →
Украина, Воскресенье 01 января 2023 20:55
В Очакове россияне утром 1 января обстреляли жилой сектор и пожарную часть Фото: оккупанты нанесли удар по Николаевской области (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: РБК-Украина

Российские военные нанесли масштабный обстрел по городу Очаков в Николаевской области. Предварительно среди людей никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС Николаевской области.

Около 05:00 воскресенья, 1 января, оккупанты запустили снаряды по городу Очаков. В результате они попали в жилищный сектор и пожарно-спасательную часть.

"Снаряды попали в жилищный сектор, а также один из них попал в здание 22 государственной пожарно-спасательной части. В подразделе вылетели окна, разрушено перекрытие здания и покрытие гаража", - говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что на момент обстрела очередной караул занимался ликвидацией пожара в жилом секторе в другой части города. На рабочем месте находилась дежурная диспетчер, к счастью она осталась невредимой.

В Очакове россияне утром 1 января обстреляли жилой сектор и пожарную часть Фото: оккупанты нанесли удар по Николаевской области (facebook.com/DSNSMYKOL) В Очакове россияне утром 1 января обстреляли жилой сектор и пожарную часть

Фото: оккупанты нанесли удар по Николаевской области (facebook.com/DSNSMYKOL) В Очакове россияне утром 1 января обстреляли жилой сектор и пожарную часть

Фото: оккупанты нанесли удар по Николаевской области (facebook.com/DSNSMYKOL)

Напомним, в воздушных силах ВСУ рассказали, почему россияне совершают атаки дронами на Украину именно ночью .

Также в результате российских обстрелов в Николаеве шесть человек получили ранения, в результате обстрела Николаева в одном из районов возник пожар . Также в городе былповрежден автомобиль .

После этого глава Николаевской ОВ Виталий Ким заявил, что все жители Николаевской области, пострадавшие от сегодняшней ракетной атаки россиян, получат компенсацию .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Обстріл окупанти
NEWS
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
Граница для мужчин открыта. Кто может выехать из Украины законно
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок