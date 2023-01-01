В Очакові росіяни ранком 1 січня обстріляли житловий сектор та пожежну частину

Російські військові завдали масштабного обстрілу по місту Очаків, що у Миколаївській області. Попередньо, серед людей ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС Миколаївської області.

Близько 05:00 неділі,1 січня, окупанти запустили снаряди по місту Очаків. В результаті вони потрапили у житловий сектор та пожежно-рятувальну частину.

"Снаряди влучили в житловий сектор, а також один з них поцілив у будівлю 22 державної пожежно-рятувальної частини. В підрозділі повилітали вікна, зруйноване перекриття будівлі та покриття гаража", - сказано в повідомленні.

В ДСНС розповіли, що на момент обстрілу черговий караул займався ліквідацією пожежі в житловому секторі в іншій частині міста. На робочому місці знаходилась чергова диспетчерка, на щастя вона залишилась неушкодженою.

Фото: окупанти завдали удару по Миколаївській області (facebook.com/DSNSMYKOL)

Фото: окупанти завдали удару по Миколаївській області (facebook.com/DSNSMYKOL)

Фото: окупанти завдали удару по Миколаївській області (facebook.com/DSNSMYKOL)