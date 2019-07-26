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КСУ міг скасувати статтю про незаконне збагачення під тиском - ГПУ 

Новини » Політика    26.07.2019 - 15:49
КСУ міг скасувати статтю про незаконне збагачення під тиском - ГПУ 
Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

Епізоди впливу суддів Окружного адмінсуду до КСУ підлягає окремому розслідуванню

Керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва могло вчинити тиск на прийняття рішення Конституційним судом України (КСУ)  відносно закону про незаконне збагачення. Про це повідомив керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, епізоди впливу суддів Окружного адмінсуду до КСУ підлягає окремому розслідуванню. 

"Деталі слідства, епізод який підлягає розслідуванню окремому. Але стисло можна казати на вплив на окремих членів для прийняття тих чи інших рішень саме Конституційним судом. Тобто схиляння певних членів КСУ до прийняття тих чи інших рішень, які потрібні тим особам. Це пов’язано із скасуванням незаконного збагачення і визнанням незаконним закону про люстрацію", - заявив Горбатюк.

Нагадаємо, 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшук в Окружному адміністративному суді міста Києва, зокрема у кабінеті голови суду Павла Вовка. У НАБУ зазначили, що обшуки проходять по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що чотирьом суддям Окружного адміністративного суду міста Києва повідомлять про підозру в прийнятті неправосудних рішень. Зокрема, за словами Горбатюка, ці судді в ручному режимі ухвалювали рішення про звільнення і призначення членів ВККС.

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