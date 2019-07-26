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НАБУ проводить обшук в Окружному адмінсуді Києва

Новини » Надзвичайні події    26.07.2019 - 12:43
НАБУ проводить обшук в Окружному адмінсуді Києва
Фото: Окружний адмінсуд Києва (УНІАН)

Зокрема, у кабінеті голови суду Павла Вовка проходять обшуки

Дитективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) проводять обшук в Окружному адмінсуді Києва, зокрема у кабінеті голови суду Павла Вовка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.

У НАБУ зазначають, що обшуки проходять по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

"Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства", - додали у прес-службі.

НАБУ проводить обшук в Окружному адмінсуді Києва

Зазначимо, Судово-юридична газета повідомила, що обшуки проходять в кабінетах голови суду Павла Вовка, заступника голови Євгена Аблова, суддів Олексія Огурцова, Віталія Амелехіна.

"З другого поверху блоку Б, де знаходиться кабінет голови суду, не випускають суддів і апарат суду. Також заблокована канцелярія ОАС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що одразу 34 судді Окружного адміністративного суду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію ПриватБанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання ніби-то через хворобу. 

РБК-Україна писало, що раніше глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк звинуватив президента України Петра Порошенка в тиску на судову владу після його заяви по ПриватБанку. Вовк назвав неправомірною заяву Порошенка про необхідність прискорити кваліфікаційну оцінку суддів і доручення СБУ і ГПУ відкрити справи проти суддів, які винесли рішення про незаконність націоналізації банку.

Додамо, що 18 квітня цей суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Рішення прийнято за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

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