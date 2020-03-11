Обшуки в Криму: затримані четверо кримських татар

В результаті обшуків російськими силовиками в Криму затримані четверо кримських татар. Про це повідомляє правозахисниця Лутфіє Зудіева в Facebook.

За фактом обшуків затримані четверо осіб: Сейтумер Сейтумеров (журналіст телеканалу ATR), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов (журналіст ініціативи "Кримська солідарність"), Рустем Сейтмеметов. Їх відвезли у відділок ФСБ.

Всім затриманим інкримінуються стаття 205.5 Кримінального кодексу Росії (Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації).

"Сьогодні співробітники ФСБ сфабрикували ще одну політично вмотивовану справу - третя Бахчисарайська група у "справі Хізб ут-Тахрір", - написала вона.

РБК-Україна писало, що у 2019 році російські силовики здійснили в окупованому Криму 80 обшуків, 126 затримань та 282 арешти. Зокрема, 62 обшуки силовики провели в будинках кримських татар. Більша частина обшуків мала політичний або релігійний підтекст.

Раніше в окупованому Криму п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" направили на психіатричну експертизу.