В анексованому Криму російські силовики здійснили 80 обшуків з початку року

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З 80 обшуків 62 проходили у будинках кримських татар

З початку 2019 року російські силовики в анексованому Криму провели 80 обшуків, 126 затримань та 282 арешти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ) занес до списків політв’язнів 99 осіб, 80 із них - кримські татари.

"88 з 99 перебувають у СІЗО чи колонії, 11 - ті, що отримали умовні вироки або перебувають під домашнім арештом", - повідомляє член Меджлісу кримськотатарського народу, голова правління КРЦ Ескендер Барієв.

Також з 80 обшуків 62 проходили у будинках кримських татар.

Барієв наголошує, що велика частина обшуків має політичний або релігійний підтекст, найчастіше російські силовики їх пов’язують з нібито участю кримчан у заборонених у Росії організаціях: "Хізб ут-Тахрір" та "Свідки Єгови", а також у "незаконних збройних формуваннях".

За словами менеджера з комунікацій КРЦ Ельвіра Сагірмана, з початку року в окупованому Криму 578 разів порушили право людини на справедливий суд, 408 з цих випадків стосувалися кримських татар.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Світовий "суд" в Ялті заарештував на 15 діб ялтинського активіста, блогера і журналіста Євгена Гайворонського. 22 жовтня Гайворонського затримали російські силовики. Під час затримання його кілька разів ударили головою об поліцейську машину. Про подію Гайворонський встиг повідомити сестрі по телефону. Журналіста звинуватили в ухилянні від лікування наркозалежності.

Крім того, південний військовий окружний суд Ростова-на-Дону 2 жовтня оголосив вирок кримськотатарській журналісту і блогеру Наріману Мемедеминову. За словами адвоката журналіста Едему Семедляева, його підзахисний, обвинувачений у закликах до тероризму, був засуджений до 2 років і 6 місяців позбавлення волі.

Як повідомляло РБК-Україна, в окупованому Криму п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" направили на психіатричну експертизу. На експертизу були відправлені кримськотатарські активісти Руслан Месутов, Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Ельдар Кантимиров і Асан Яник. Подібну процедуру проходив і блогер Мемедеминов.