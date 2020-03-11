У Криму проводять масові обшуки у кримських татар

Обшуки проводять також у представників громадської організації
У Бахчисараї (анексований Крим) російські силовики проводять обшуки у семи кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на громадську організацію "Кримська солідарність" у Facebook
Обшуки проводять у такий кримських татар:
Нагадаємо, раніше російські силовики в окупованому Криму провели обшуки в кримського татарина, делегата Курултаю кримськотатарського народу Ісмета Салієва.
Додамо, у 2019 році російські силовики здійснили в окупованому Криму 80 обшуків, 126 затримань та 282 арешти. Зокрема, 62 обшуки силовики провели в будинках кримських татар. Більша частина обшуків мала політичний або релігійний підтекст.