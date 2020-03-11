Обыски в Крыму: задержаны четверо крымских татар

В результате обысков российскими силовиками в Крыму задержаны четверо крымских татар. Об этом сообщает правозащитница Лутфие Зудиева в Facebook.

По факту обысков задержаны четверо человек: Сейтумер Сейтумеров (журналист телеканала ATR), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов (журналист инициативы "Крымская солидарность"), Рустем Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ.

Всем задержанным инкриминируется статья 205.5 уголовного кодекса России (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

"Сегодня сотрудники ФСБ сфабриковали ещё одно политически мотивированное дело - третья Бахчисарайская группа по "делу Хизб ут-Тахрир", - написала она.

РБК-Украина писало, что в 2019 году российские силовики совершили в оккупированном Крыму 80 обысков, 126 задержаний и 282 ареста. В частности, 62 обыска силовики провели в домах крымских татар. Большая часть обысков имела политический или религиозный подтекст.

Ранее в оккупированном Крыму пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" направили на психиатрическую экспертизу.