Фігурантів справи "Хізб-ут-Тахрір" направили на психіатричну експертизу

Ілюстративне фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

На експертизу направили п'ятьох кримських татар

В окупованому Криму фігурантів так званої справи "Хізб-ут-Тахрір" направили на психіатричну експертизу. Про це йдеться в повідомленні правозахисників "Кримської солідарності" у Facebook.

За словами адвоката Ісляма Веліляєва, експертизу пройдуть Руслан Месутов, Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Ельдар Кантимиров і Асан Яников. До цього подібну процедуру примусово проходили заступник голови Меджлісу кримських татар Ільмі Умеров, координатор "Кримської солідарності" Сервер Мустафаєв, блогер і медиакоординатор "Кримської солідарності" Наріман Мемедеминов і ще десятки політв'язнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з території Російської Федерації на окупований півострів Крим етапували 15 заарештованих кримських татар, які фігурують у справі "Хізб-ут-Тахрір". Зазначимо, дана організація визнана в Росії екстремісткою і заборонена.

Відзначимо, раніше Міністерство закордонних справ України закликало Парламентську асамблею Ради Європи посилити тиск на Росію для припинення порушень прав людини в Криму. Київ також вимагав негайно звільнити політв'язнів і припинити застосування законодавства Росії на півострові.