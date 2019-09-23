ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фігурантів справи "Хізб-ут-Тахрір" направили на психіатричну експертизу

Новини » Суспільство    23.09.2019 - 17:44
Фігурантів справи "Хізб-ут-Тахрір" направили на психіатричну експертизу
Ілюстративне фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

На експертизу направили п'ятьох кримських татар

В окупованому Криму фігурантів так званої справи "Хізб-ут-Тахрір" направили на психіатричну експертизу. Про це йдеться в повідомленні правозахисників "Кримської солідарності" у Facebook.

За словами адвоката Ісляма Веліляєва, експертизу пройдуть Руслан Месутов, Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Ельдар Кантимиров і Асан Яников. До цього подібну процедуру примусово проходили заступник голови Меджлісу кримських татар Ільмі Умеров, координатор "Кримської солідарності" Сервер Мустафаєв, блогер і медиакоординатор "Кримської солідарності" Наріман Мемедеминов і ще десятки політв'язнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з території Російської Федерації на окупований півострів Крим етапували 15 заарештованих кримських татар, які фігурують у справі "Хізб-ут-Тахрір". Зазначимо, дана організація визнана в Росії екстремісткою і заборонена.

Відзначимо, раніше Міністерство закордонних справ України закликало Парламентську асамблею Ради Європи посилити тиск на Росію для припинення порушень прав людини в Криму. Київ також вимагав негайно звільнити політв'язнів і припинити застосування законодавства Росії на півострові.

Один з КПВВ на адмінкордоні з Кримом закривають для авто
Новини України КримХізб ут-Тахрір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся