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Японія оголосила надзвичайну ситуацію в Токіо. У тому числі на час Олімпіади

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Токіо, Четвер 08 липня 2021 11:41
Японія оголосила надзвичайну ситуацію в Токіо. У тому числі на час Олімпіади Фото: прем'єр Японії Есіхіде Суга (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Уряд Японії через ситуацію з COVID-19 запровадив режим надзвичайної ситуації в Токіо, в тому числі на час Олімпійських ігор. Режим триватиме з 12 липня по 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Повідомляється, що в Токіо буде введений вже четвертий за рахунком режим надзвичайної ситуації на тлі поширення COVID-19. Цей режим триватиме з 12 липня по 22 серпня і захопить період Олімпійських ігор, які пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

Цей захід може привести до того, що Ігри пройдуть взагалі без глядачів. Сьогодні організатори і влада Токіо повинні вирішити, скільки глядачів допустити на стадіони.

За словами обізнаних джерел, на майданчиках в Токіо, швидше за все, не буде глядачів, і те ж саме може стосуватися до довколишніх префектур. За межами столиці проводитимуться змагання з софтболу (Йокогама) та баскетболу (Сайтама).

Як заявив міністр з відновлення економіки Японії Ясутосі Нисимура, в умовах надзвичайної ситуації на об'єктах в Токіо зможуть розміщувати до 5 000 осіб або до 50% від передбачених місць.

Нагадаємо, напередодні було оголошено склад збірної України на Олімпійські ігри-2020.

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Японія Олімпіада надзвичайні ситуації
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