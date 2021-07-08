Призначено нового голову Івано-Франківської ОДА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента .

На врученні службового посвідчення в офісі президента Зеленський побажав Оніщук успіхів на посаді.

При цьому Зеленський заявив, що серед пріоритетів розвиток інфраструктури та туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.

Довідка

Світлана Оніщук народилася в 1984 році в селищі Заболотів Івано-Франківської області. У 2002 році закінчила Снятинський сільськогосподарський технікум за напрямом "Бухгалтерський облік". У 2005 році - Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника за напрямом "Правознавство". Доктор наук з державного управління.

З 2002 року працювала юридичним консультантом приватної агрофірми. Проходила службу в органах внутрішніх справ у Прикарпатському Юридичному інституті Львівського держуніверситету внутрішніх справ. З 2012 року працювала на різних посадах у Національному агентстві України з питань державної служби та його регіональних підрозділах. З вересня 2019-заступник голови Івано-Франківської ОДА.