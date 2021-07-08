СБУ провела обшуки в "Київавтодорі" через мільйонні схеми
Служба безпеки України сьогодні провела низку обшуків у комунальній корпорації "Київавтодор". Слідчі дії пройшли в рамках справи про мільйонні схеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.
Повідомляється, що спецслужба задокументувала розкрадання бюджетних коштів посадовими особами "Київавтодору". СБУ стверджує, що тільки одна закупівля на підприємстві завдала бюджету Києва шкоди більш ніж на 20 млн гривень.
За даними слідства, в жовтні-листопаді 2020 корпорація закупила всесезонні машини для літнього і зимового утримання доріг. За результатами тендерів були укладені договори з підлеглою комерційною структурою на поставку 24 дорожніх машин на загальну суму 141 млн гривень. За попередніми оцінками, закупівля була проведена за значно завищеними цінами, і міський бюджет зазнав збитків більш ніж на 20 млн гривень.
В рамках відкритого кримінального провадження сьогодні провели ряд обшуків в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, "Київавтодорі", в офісах комерційних структур і за місцями фактичного проживання фігурантів. Вилучено фінансову документацію, електронні носії інформації.
Викриття схеми проводиться спільно з Державним бюро розслідувань.
Фото: обшуки в "Київавтодорі" (ssu.gov.ua)