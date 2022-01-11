Звинуватили в підтримці опозиції. Білорусь відсторонила від змагань двох лижників, - Reuters

Білоруські лижниці Світлана Андріюк і Дарина Долідович заявили, що їх відсторонили від змагань за підтримку опозиції. Спортсменок позбавили ліцензій і місця в збірній країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В інтерв'ю агентству, розповіли, що в листопаді 2021 року глава Федерації лижних перегонів Білорусі Олександр Дорохович розпорядився усунути Андріюк і Долідович від участі в міжнародних змаганнях і Національних зборах. За їх словами, місяць по тому Білоруський Лижний союз відкликав їх ліцензії для участі в змаганнях, які проводить Міжнародна Федерація лижного спорту (FIS).

У FIS підтвердили виданню, що індивідуальні ідентифікаційні коди спортсменок їх базах "неактивні". У Федерації лижних перегонів Білорусі на запит агентства ситуацію поки не відповіли.

За словами Андріюк, через рішення білоруської влади вона пропустила кваліфікаційні змагання, які могли дозволити їй взяти участь в Олімпіаді в Пекіні. "Вони (спортивні чиновники - ред.) дослівно звинуватили мене в тому, що я прихильниця опозиції", - розповіла спортсменка.

Андріюк додала, що ніколи публічно не висловлювала свої політичні погляди, які вважає нейтральними. Вона заявила, що планує виїхати до Польщі, оскільки в Білорусі неможливо жити.

Дар'я Долідович розповіла, що причиною її відсторонення стали політичні погляди її батька і тренера Сергія Долідовича. За її словами, він брав участь у протестах проти Олександра Лукашенка. Спортсменка стверджує, що сама вона не зробила нічого для своєї дискваліфікації.