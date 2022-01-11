Обвинили в поддержке оппозиции. Беларусь отстранила от соревнований двух лыжников, - Reuters

Белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович заявили, что их отстранили от соревнований за поддержку оппозиции. Спортсменок лишили лицензий и места в сборной страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В интервью агентству, рассказали, что в ноябре 2021 года глава федерации лыжных гонок Беларуси Александр Дорохович распорядился отстранить Андриюк и Долидович от участия в международных соревнованиях и национальных сборах. По их словам, месяц спустя Белорусский лыжный союз отозвал их лицензии для участия в соревнованиях, которые проводит Международная федерация лыжного спорта (FIS).

В FIS подтвердили изданию, что индивидуальные идентификационные коды спортсменок их базах "неактивные". В федерации лыжных гонок Беларуси на запрос агентства ситуацию пока не ответили.

По словам Андриюк, из-за решения белорусских властей она пропустила квалификационные соревнования, которые могли позволить ей принять участие в Олимпиаде в Пекине. "Они (спортивные чиновники - ред.) дословно обвинили меня в том, что я сторонница оппозиции", - рассказала спортсменка.

Андриюк добавила, что никогда публично не высказывала свои политические взгляды, которые считает нейтральными. Она заявила, что планирует уехать в Польшу, поскольку в Беларуси невозможно жить.

Дарья Долидович рассказала, что причиной ее отстранения стали политические взгляды ее отца и тренера Сергея Долидовича. По ее словам, он участвовал в протестах против Александра Лукашенко. Спортсменка утверждает, что сама она не сделала ничего для своей дисквалификации.