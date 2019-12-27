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Звинувачення просить перенести суд у "беркутівців", у засіданні оголошено перерву

Новини » Суспільство     27.12.2019 - 15:37
Звинувачення просить перенести суд у "беркутівців", у засіданні оголошено перерву
Фото: колишні "беркутівці" (graty.me)

Прокурори просять перенести розгляд апеляції у зв'язку з недостатнім часом для ознайомлення зі скаргою і відсутністю Маринченко

Прокуратура просить перенести розгляд апеляційної скарги щодо зміни запобіжного заходу для колишніх "беркутівців" Олега Янішевського, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуры і Олександра Маринченко. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Сторона звинувачення вимагає перенести розгляду апеляції у зв'язку з недостатнім часом для ознайомлення з доводами скарги сторони захисту, а також з відсутністю одного з обвинувачених Маринченко. Інші підозрювані беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

На даний момент у засіданні Київського апеляційного суду оголошено перерву до 16:00.

Раніше повідомлялося, що Янішевський, Зінченко і Аброськін можуть звільнити до Нового року в рамках обміну полоненими. Для цього адвокати повинні подати апеляцію на утримання під вартою.

Також Святошинський районний суд міста Києва відпустив з-під варти екс-"беркутівця" Олександра Маринченко, обвинуваченого в розстрілі 48 активістів Евомайдана.

До цього Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера, колишнього бійця спецназу "Омега" Внутрішніх військ Дмитро Хмелю, підозрюваного у вбивстві евромайдановца Олександра Храпаченко.

Нагадаємо, обмін полоненим між Києвом і ОРДЛО за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених" повинен відбутися 29 грудня на контрольному пункті пропуску "Майорск".

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