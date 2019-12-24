Суд не розглядав звільнення "беркутівців" для обміну полоненими

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Інформація про звільнення "беркутівців" не підтвердилася

Святошинський районний суд Києва не розглядав питання звільнення для участі в обмін полоненими екс-"беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна і Олега Янішевського. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на засіданні у вівторок, 24 грудня, суд не розглядав заяви від сторін про зміну запобіжного заходу підсудним. Суд зачитав результати балістичної експертизи та оголосив перерву у розгляді справи до 14 січня 2020 року.

Відзначимо, 23 грудня низка ЗМІ повідомила, що екс-"беркутівці" можуть бути внесені в список на обмін полоненими з ОРДЛО і будуть звільнені з-під варти до Нового року. Сьогодні адвокат Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслила їх зі списків.

Нагадаємо, перед засідання суду у Генеральній прокуратурі України заперечували, що будуть просити про звільнення екс-"беркутівців", щоб обміняти їх на українських полонених. До цього Святошинський районний суд Києва відпустив з-під варти екс-"беркутівця" Олександра Маринченка через те, що прокурор не надав докази.