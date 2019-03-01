Обвинувачення у справі Мангера називає дії адвокатів "затягуванням"

Сьогодні суд в черговий раз переніс розгляд апеляційних скарг

Сторона обвинения в деле Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, считает действия адвокатов подозреваемого преднамеренным затягиванием. Об этом после заседания суда рассказал прокурор по делу Петр Боян, передает корреспондент РБК-Украина.

На вопрос о том, не является затягиванием поведение адвокатов, прокурор ответил утвердительно и рассказал, в чем заключалась суть их апелляционной жалобы.

"Мы хотели просить постановить новое определение в виде содержания под стражей без залога для Мангера", - добавил прокурор.

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд Киева в очередной раз отложил рассмотрение апелляционных жалоб на мера пресечения Мангеру на 4 марта.

Кроме того, сегодня Киевский апелляционный суд Киева не удовлетворил отвод прокурорам в заседании по рассмотрению апелляционных жалоб на меру пресечения Мангеру.

Генпрокуратура 19 февраля подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения Мангеру.