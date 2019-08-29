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Обвал будинку в Дрогобичі: водопостачання обіцяють відновити 29 серпня

Новини » Надзвичайні події    29.08.2019 - 00:18
Обвал будинку в Дрогобичі: водопостачання обіцяють відновити 29 серпня
Фото: обвал будинку в Дрогобичі (drohobych-rada.gov.ua)

До будинків організовано підвезення води

У Дрогобичі в кварталі на вулиці М. Грушевського, де стався обвал під'їзду у будинку №101, водопостачання буде відновлено у четвер, 29 серпня. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Дрогобицької міськради.

Наразі водопостачання припинено у зв'язку із тим, що під час обвалу частина комунікацій була зруйнована. Тому наразі для мешканців кварталу організовано три пункти підвозу води. Із них у двох пунктах подається питна вода, а в третьому - технічна.

"Питну та технічну воду мешканці можуть отримати на вул. В.Великого біля будинку №78. Ще один пункт з питною водою розміщений біля магазину "Осавул", а пункт біля залізничного вокзалу поблизу магазину "Поплавок" забезпечений технічною водою", - уточнил в міськраді.

Нагадаємо, у Дрогобичі протягом 29 і 30 серпня оголошено жалобу за загиблими в результаті обвалу в житловому будинку. На всій території міста в ці дні закликають приспустити державний прапор України з траурною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування. Також рекомендують обмежити проведення розважально-концертних заходів. А в закладах торгівлі та ресторанного господарства і в громадському транспорті заборонено звучання розважальної музики.

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