У Дрогобичі оголосили дводенний траур за загиблими

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Жалобу оголошено на 29 і 30 серпня

У Дрогобичі на 29 і 30 серпня оголошено траур за загиблими в результаті обвалу в житловому будинку. Про це повідомляє прес-служба Дрогобицької міськради.

На знак скорботи за загиблими у дні жалоби на всій території міста закликають приспустити державний прапор України з траурною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування. Рекомендують обмежити проведення розважально-концертних заходів, також заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, і в громадському транспорті

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що обвал у чотириповерховому будинку у Дрогобичі відбувся 28 серпня о 2:46 ночі. В результаті сталося руйнування під'їзди з першого по четвертий поверх. На місці аварії розгорнули наметове містечко, куди тимчасово помістили постраждалих.

В результаті інциденту загинули 2 людини. Ще 4 людей шукають під завалами зруйнованої будівлі.

Передбачалося, що стався вибух через витік газу. Однак пізніше цю версію назвали малоймовірною.