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Обвал дома в Дрогобыче: водоснабжение обещают восстановить 29 августа

Новости » Происшествия    29.08.2019 - 00:18
Обвал дома в Дрогобыче: водоснабжение обещают восстановить 29 августа
Фото: обвал дома в Дрогобыче (drohobych-rada.gov.ua)

В квартале организован подвоз воды

В Дрогобыче в квартале на улице М. Грушевского, где произошел обвал подъезда в доме №101, водоснабжение будет восстановлено в четверг, 29 августа. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Дрогобычского горсовета.

В настоящее время водоснабжение прекращено в связи с тем, что во время обвала часть коммуникаций была разрушена. Поэтому сейчас для жителей квартала организовано три пункта подвоза воды. Из них в двух пунктах подается питьевая вода, а в третьем - техническая.

"Питьевую и техническую воду жители могут получить на ул. В.Великого возле дома №78. Еще один пункт с питьевой водой расположен у магазина "Осавул", а пункт возле железнодорожного вокзала вблизи магазина "Поплавок" обеспечен технической водой", - уточнил в горсовете.

Напомним, в Дрогобыче в течение 29 и 30 августа объявлен траур по погибшим в результате обвала в жилом доме. На всей территории города в эти дни призывают приспустить государственный флаг Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления. Также рекомендуют ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий. А в заведениях торговли и ресторанного хозяйства и в общественном транспорте запрещено звучание развлекательной музыки.

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