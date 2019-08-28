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Обвал у Дрогобичі спричинив руйнацію комунікацій

Новини » Надзвичайні події    28.08.2019 - 17:36
Обвал у Дрогобичі спричинив руйнацію комунікацій
Фото: обвал будинку в Дрогобичі (drohobych-rada.gov.ua)

На весь квартал припинено водопостачання

Через обвал будинку у Дрогобичі Львівської області відбулася руйнація комунікацій. Про це повідомляє Дрогобицька міська рада.

Зокрема, адміністрація комунального підприємства "Дрогобичводоканал" повідомила, що водопостачання припинили на весь квартал, у зв’язку з тим, що обвал у будинку спричинив руйнацію комунікацій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський через обвал будинку в Дрогобичі доручив новому Кабінету міністрів провести аудит усіх житлових будинків в Україні.

Так, після вибуху в житловому будинку в Дрогобичі (Львівська область) мерія міста вирішила відселити всіх мешканців через загрозу нового обвалу. Так, усіх жителів, а це 64 родини, планують переселити в один із санаторіїв Трускавця.

Як писало РБК-Україна раніше, вибух у чотириповерховому будинку в Дрогобичі стався сьогодні о 2:46 ночі. В результаті вибуху сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх. На місці аварії розгорнули наметове містечко, куди тимчасово помістили постраждалих.

Раніше повідомлялося, що вибух стався через витік газу. Однак пізніше цю версію у Держслужбі з надзвичайних ситуацій назвали малоймовірною. Після вибуху під завалами можуть перебувати 5 людей.

У результаті обвалу будинку загинули двоє людей.

Через обвал у Дрогобичі Зеленський доручив провести аудит усіх житлових будинків в Україні У Дрогобичі через нову загрозу відселять мешканців аварійного будинку
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