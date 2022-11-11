Украина расширяет акваторию портов на Дунае
На заседании правительства 11 ноября было принято решение, направленное на увеличение пропускной способности портов Измаил, Рени и Усть-Дунайск. Это позволит повысить безопасность судоходства на Дунае, в частности контроля и поддержания заявленных глубин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
По словам премьера, благодаря расширению акватории дунайских портов Украина сможет нарастить экспорт и усилить экономическую стабильность.
"За последние полгода нам удалось увеличить грузооборот этих портов с 30 тысяч тонн в месяц до 1,7 млн тонн. Более чем в 50 раз. И это не предел. Работаем над дальнейшим расширением их возможностей", - отметил Шмыгаль.
В начале ноября Украинское дунайское пароходство запустило проект "Дунайский зерновой путь" по транспортировке агропродукции в румынский порт Констанца.
Ранее РБК-Украина сообщало, что на общей границе Украины и Румынии открыли новый пункт пропуска "Красноильск".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.