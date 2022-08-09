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Обговорить військову допомогу Україні. Глава Пентагону прибув до Латвії

Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава Пентагону Ллойд Остін приїхав до Латвії для переговорів з місцевими чиновниками. Зокрема, він планує обговорити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Остіна в Twitter.

"Приїхав до Риги, Латвія. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вищим керівництвом латвійського уряду, щоб обговорити питання безпеки в регіоні і важливість продовження надання підтримки Україні", - написав Остін.

Нагадаємо, вчора, 8 серпня, Міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд доларів.

Також ми писали, що США нададуть уряду України додатково 4,5 млрд доларів, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне 8,5 млрд доларів.

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