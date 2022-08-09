Обсудит военную помощь Украине. Глава Пентагона прибыл в Латвию

Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Латвию для переговоров с местными чиновниками. В частности, он планирует обсудить военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Остина в Twitter .

"Приехал в Ригу, Латвия. Я с нетерпением жду встречи с высшим руководством латвийского правительства, чтобы обсудить вопросы безопасности в регионе и важность продолжения оказания поддержки Украине", - написал Остин.

Напомним, вчера, 8 августа, Министерство обороны США санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов.

Также мы писали, что США предоставят правительству Украины дополнительно 4,5 млрд долларов, в результате чего общая бюджетная поддержка с февраля 2022 года достигнет 8,5 млрд долларов.

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