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Обсудит военную помощь Украине. Глава Пентагона прибыл в Латвию

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Латвию для переговоров с местными чиновниками. В частности, он планирует обсудить военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Остина в Twitter.

"Приехал в Ригу, Латвия. Я с нетерпением жду встречи с высшим руководством латвийского правительства, чтобы обсудить вопросы безопасности в регионе и важность продолжения оказания поддержки Украине", - написал Остин.

Напомним, вчера, 8 августа, Министерство обороны США санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов.

Также мы писали, что США предоставят правительству Украины дополнительно 4,5 млрд долларов, в результате чего общая бюджетная поддержка с февраля 2022 года достигнет 8,5 млрд долларов.

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